Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Автомобили

Автомобили с людьми разворотило в массовой аварии на встречке в Калининграде

В Калининграде на видео попало, как авто вылетело на встречку и протаранило машины

В Калининграде произошло массовое ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

«Три машины столкнулись на пересечении Гвардейского и Московского проспектов. Четыре человека, включая 17-летнего подростка, пострадали в аварии на пересечении Гвардейского и Московского проспектов», – говорится в публикации.

Госавтоинспекция по региону опубликовала момент аварии, снятый на уличную камеру. На кадрах видно, как одну из машин заносит в бок, и она выезжает на встречную полосу, где врезается в два автомобиля. В момент столкновения начинает идти дым, а детали разлетаются по дороге.

По данным канала, прибывшие медики госпитализировали троих пострадавших с переломами и ушибами, один мужчина от помощи отказался.

До этого под Казанью Audi сгорел на трассе вместе с человеком. ДТП случилось между Мамадышским и Вознесенским трактами. Иномарка на высокой скорости двигалась между рядами машин и столкнулась с прицепом грузового автомобиля, после чего загорелась. Водитель не выжил. Его тело удалось извлечь только после того, как спасатели ликвидировали возгорание.

Ранее байкер головой пробил автомобиль в Петербурге.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!