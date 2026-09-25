Автомобили с людьми разворотило в массовой аварии на встречке в Калининграде

В Калининграде на видео попало, как авто вылетело на встречку и протаранило машины

В Калининграде произошло массовое ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

«Три машины столкнулись на пересечении Гвардейского и Московского проспектов. Четыре человека, включая 17-летнего подростка, пострадали в аварии на пересечении Гвардейского и Московского проспектов», – говорится в публикации.

Госавтоинспекция по региону опубликовала момент аварии, снятый на уличную камеру. На кадрах видно, как одну из машин заносит в бок, и она выезжает на встречную полосу, где врезается в два автомобиля. В момент столкновения начинает идти дым, а детали разлетаются по дороге.

По данным канала, прибывшие медики госпитализировали троих пострадавших с переломами и ушибами, один мужчина от помощи отказался.

До этого под Казанью Audi сгорел на трассе вместе с человеком. ДТП случилось между Мамадышским и Вознесенским трактами. Иномарка на высокой скорости двигалась между рядами машин и столкнулась с прицепом грузового автомобиля, после чего загорелась. Водитель не выжил. Его тело удалось извлечь только после того, как спасатели ликвидировали возгорание.

Ранее байкер головой пробил автомобиль в Петербурге.