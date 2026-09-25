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Автомобили

Легковушка на скорости снесла байкеров, которые заискрились, момент – на видео

В Казани на видео попало, как мотоцикл заискрился во время тарана авто

В Казани легковая машина влетела в остановившийся мотоцикл. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани в своем Telegram-канале.

«Инцидент случился на улице Родины в районе дома №1. На видео водитель автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с мотоциклом, который в этот момент неподвижно стоял на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора», – говорится в публикации.

На записи с уличной камеры видно, что в момент столкновения полетели искры. По данным канала, в результате аварии водитель и пассажир мотоцикла получили травмы: прибывшие медики экстренно госпитализировали пострадавших. По факту ДТП проводят проверку.

До этого под Казанью Audi сгорел на трассе вместе с человеком. ДТП случилось между Мамадышским и Вознесенским трактами. Иномарка на высокой скорости двигалась между рядами машин и столкнулась с прицепом грузового автомобиля, после чего загорелась. Водитель не выжил. Его тело удалось извлечь только после того, как спасатели ликвидировали возгорание. По словам очевидцев, люди помогли водителю большегруза отцепить тягач, чтобы предотвратить распространение пламени.

Ранее сообщалось, что автобус откинул мотоциклиста на Lada, пострадал подросток.

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