Стало известно, появится ли у УАЗа «Патриот» версия с автоматической коробкой передач

УАЗ «Патриот» получит восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Об этом сообщил гендиректор УАЗа Ильнур Сахабиев в беседе с «Российской газетой».

«Мы достаточно долго подбирали подходящий агрегат. И задались вопросом: есть ли необходимость заниматься шестиступенчатым автоматом или все-таки посмотреть на другие решения? Сейчас мы активно работаем над интеграцией восьмидиапазонной автоматической коробки передач в «Патриот», – сообщил гендиректор.

По его словам, данная трансмиссия уже используется в пикапах Sollers. Для ее внедрения на «Патриот» потребуется изменить интерфейс, соединяющий вал коробки с раздаточной коробкой, поскольку производитель хочет сохранить собственный бензиновый двигатель. Кроме того, уже проработаны изменения в конфигурации гидротрансформатора, а фаза технической концепции завершена.

Сахабиев сообщил, что серийные автомобили, скорее всего, появятся к середине 2028 года. Для этого необходимы циклы летних и зимних калибровок, а также другие испытания. Кроме того, глава УАЗа подчеркнул, что проект находится в активной фазе и является ключевым для компании, ведь «Патриот» — самая важная модель бренда. Она интересует как корпоративных клиентов, так и частных покупателей. По его словам, сейчас идет доводка технических решений и испытания автомобиля, а отгрузка машин в дилерскую сеть для начала продаж ожидается в октябре–ноябре.

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