«Весь груз на дороге лежит»: фура перевернулась и заблокировала трассу в российском регионе

На трассе Хабаровск-Владивосток фура перевернулась, а ее груз вывалился на дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Авария случилась ночью в районе Бикина. Другие водители остановились неподалеку и включили аварийки, чтобы никто не влетел в завал. Убрать препятствия планируют днем», – говорится в публикации.

По предварительной информации, водитель грузовика мог уснуть в момент движения.

До этого в Удмуртии бензовоз воспламенился на дороге. На размещенных в сети кадрах видно, что пламя охватило автомобиль полностью, а черный клубы дыма поднимаются в воздух. Из-за пожара проезд на участке федеральной трассы был временно перекрыт: на месте работали спасатели.

Кроме того, в Московской области лось спровоцировал две серьезные аварии на трассе. Водитель снял на камеру первые секунды после ДТП. На записи видно, что автомобиль получил повреждения, при этом в момент столкновения у животного вырвало рог, который остался в салоне.

Ранее сообщалось о страшном ДТП в Карелии, где погиб водитель, в машину которого влетел грузовик.