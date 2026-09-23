Названы самые надежные среднеразмерные кроссоверы с пробегом в РФ

Из среднеразмерных японских кроссоверов с пробегом самыми надёжными считаются Toyota RAV4, Mazda CX‑5 и Honda CR‑V. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал руководитель компании по автоподбору «Честное авто» Рушан Мамышев.

«Если говорить про Toyota RAV4, стоит рассматривать четвертое поколение (с 2013 года, кузов XA40). Любые моторы служат долго — и 2,0 л с автоматом или вариатором, и 2,5 л. При нормальном обслуживании двигатель и коробка спокойно проходят более 300 тысяч километров. Главный минус — слабое лакокрасочное покрытие и невысокие антикоррозийные свойства: со временем элементы днища могут подгнивать», — заявил Мамышев.

У Mazda CX‑5 второго поколения двигатели аналогичного объема — 2,0 и 2,5 л, — но на всех модификациях установлена только автоматическая коробка передач. Лакокрасочное покрытие еще тоньше, чем у Toyota: 70–80 мкм против 110 мкм, поэтому царапины заметны сильнее. Коррозия контактов электроники полного привода может приводить к отказу системы, а на моторе 2,5 л выше риск задиров в цилиндрах из‑за высокой степени сжатия. При своевременной замене масла и использовании качественного топлива ресурс тоже высокий — более 300 тысяч километров, отметил эксперт.

Что касается Honda CR‑V, эту модель стоит искать начиная с четвертого поколения, которое выпускали с 2011 года. Двухлитровый мотор в паре с вариатором зарекомендовал себя как надежный; привод бывает передним или полным, а ресурс составляет 200–300 тысяч км.

Однако есть и слабые места: у машин этого поколения встречаются проблемы с электрикой, а вариатор при несвоевременной замене масла и больших пробегах может потребовать дорогостоящего ремонта. Кроме того, владельцы жалуются на слабую шумоизоляцию, отметил специалист.

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