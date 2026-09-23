Бензовоз вспыхнул на трассе в Удмуртии, есть первые кадры

В Удмуртии бензовоз воспламенился на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Авария произошла возле починка Постольский в Малопургинском районе. В цистерне находится 31 тонна бензина АИ-92. Площадь пожара составляет около 100 квадратных метров. Пострадали водители легковушки и бензовоза» – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что пламя охватило автомобиль полностью, а черный клубы дыма поднимаются в воздух. По данным канала, из-за пожара проезд на участке федеральной трассы был временно перекрыт: на месте работали спасатели.

До этого в Московской области лось спровоцировал две серьезные аварии на трассе. Водитель снял на камеру первые секунды после ДТП. На записи видно, что автомобиль получил повреждения, при этом в момент столкновения у животного вырвало рог, который остался в салоне. По словам автора видео, стекла попали ему в глаза. Второй автомобиль наехал на тело лося, лежавшее на дороге, и перевернулся.

Ранее стало известно, что первые секунды после взрыва фуры в Дагестане попали на видео.