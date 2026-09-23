Россиянам рассказали, во что превратится авторынок РФ уже через пять лет

Авторынок в ближайшие годы определят четыре тенденции: доминирование ИИ, удержание клиента, конец монополии одного двигателя и управление автопарком. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Юрий Блинов.

«Главный сдвиг ближайших пяти лет я вижу так: авторынок перестанет быть рынком продажи автомобилей, он станет рынком управления клиентом и автомобилем. Причем на протяжении всей жизни клиента, а также срока эксплуатации в случае автомобиля», — рассказал эксперт.

По словам Блинова, первый сдвиг связан с искусственным интеллектом, который становится новой точкой входа на рынок, где покупатель будет формулировать запрос. ИИ самостоятельно сравнит автомобили и стоимость владения. Второе новшество — переход от задачи «продать автомобиль» к удержанию клиента, поскольку маржа на машине становится уязвимой и побеждает не тот, кто продал дешевле, а тот, кто удержал клиента в экосистеме на 5–10 лет.

Суть третьего изменения заключается в том, что в ближайшие годы произойдет не окончательная победа электромобилей, а завершение монополии двигателей на углеродном топливе. По мнению Блинова, современный покупатель при выборе машины руководствуется не приверженностью к традиционному двигателю, а такими практическими факторами, как стоимость владения, запас хода и остаточная стоимость.

Четвертое отличие, по словам представителя «Авилона», заключается в том, что Россия все больше становится рынком управления старым автопарком, поэтому значительная часть экономики отрасли будет строиться вокруг второй и следующих жизней машин. Это новшество включает сервис, диагностику, запчасти и программы удержания клиентов.

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