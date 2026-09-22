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Автомобили

Полицейский запрыгнул в окно автомобиля пьяного гонщика и попал на видео

На Чуйском тракте на виде попало, как полицейский запрыгнул в авто пьяного гонщика

На Чуйском тракте произошла погоня со стрельбой: сотрудники ДПС заметили ВАЗ, который выезжал на встречную полосу и превышал скорость. Об этом сообщил Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

По данным источника, полицейские совершили два предупредительных выстрела, но водитель не остановился. Автоинспекторы подрезали машину, но нарушитель свернул в поле. Через некоторое время машина нарушителя остановилась, и полицейский бросился к автомобилю и запрыгнул в салон. Пьяного гонщика задержали.

Выяснилось, что мужчина уже неоднократно садился за руль пьяным и был лишен прав. В 2024 году он был судим за это и получил 1 год 8 месяцев. В настоящий момент его автомобиль помещен на спецстоянку. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

До этого в Санкт-Петербурге гаишники открыли огонь по автомобилю. Очевидцы сообщили, что полицейские совершили не менее шести выстрелов. Нарушителей помог остановить автобус, который перекрыл движение.

Ранее полицейские на двух машинах открыли огонь по колесам автомобиля пьяного лихача.

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