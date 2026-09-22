Байкер головой пробил автомобиль в Петербурге

В Санкт-Петербурге байкер разбил боковую дверь автомобиля головой в момент ДТП на Гражданском проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Вечером в Калининском районе произошло столкновение автомобиля и мотоцикла. <...> водитель легковушки выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество байкеру, который двигался по встречной полосе на разрешающий сигнал светофора», – говорится в публикации.

По данным канала, мотоциклист врезался в боковую дверь автомобиля и пробил головой стекло. От удара мужчина потерял сознание. Прибывшие медики осмотрели пострадавшего, однако госпитализация не потребовалась.

21 сентября сообщалось, что на Урале произошла массовая авария с участием школьного автобуса. Lada Largus выехала на полосу встречного движения и влетела в автобус. От удара автобус отбросило в ехавший сзади грузовик. По информации Telegram-канала Ural Mash, людей в автобусе не было, но из четырех человек, находившихся в Lada Largus, выжил только один пассажир.

Ранее сообщалось, что автобус откинул мотоциклиста на Lada, пострадал подросток.