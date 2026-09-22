Появились кадры с места ДТП в Подмосковье, в котором погиб человек

В Подмосковье на видео сняли разбитые машины после жесткого ДТП с погибшим

В Московской области произошло массовое ДТП с микроавтобусом. Видео опубликовал Мособлпожспас.

На размещенных в сети кадрах видно, что на место аварии прибыли спасатели, которые в настоящий момент ликвидируют последствия. В момент ДТП серая машина вылетела за пределы дороги и получила серьезные повреждения: у нее полностью смят и разбит кузов.

Об инциденте стало известно утром 22 сентября. В Госавтоинспекции сообщили, что авария произошла на дороге Егорьевск - М-5 «Урал» в городском округе Коломна. По предварительным данным, столкнулись две легковые машины и автобус. Один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, еще двое пострадали: прибывшие медики госпитализировали людей.

21 сентября сообщалось, что на Урале произошла массовая авария с участием школьного автобуса. Lada Largus выехала на полосу встречного движения и влетела в автобус. От удара автобус отбросило в ехавший сзади грузовик.

Ранее стали известны детали аварии в Тыве, где погибли люди на Toyota Ipsum.