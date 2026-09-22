Видео: пьяный пассажир Audi дважды плюнул в лицо девушке и пнул ее по ягодице

Под Екатеринбургом на видео попало, как мужчина напал на девушек из другого авто

Под Екатеринбургом пассажир Audi напал на девушек из другого автомобиля на одной из трасс. Об этом сообщил Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Пострадавшие рассказали о происшествии. По их словам, кроссовер Audi обогнал их и начал резко тормозить, из-за чего они едва избежали ДТП. Потом автомобиль догнал их снова — мужчина постучал по стеклу. Еще некоторое время он вышел из машины и попытался выхватить у одной из девушек телефон.

Затем, по словам девушек, он вылил в салон коробку сока, хлопал дверьми, дважды плюнул в лицо одной из девушек, пнул ее по ягодице и повредил палец ее подруге. После этого компания уехала.

Нарушитель также прокомментировал случившееся. По его словам, конфликт начался с того, что девушки не уступили левую полосу для обгона. По его словам, после обгона по правой полосе они показали неприличный жест. Позже, уже в пробке, девушки, как утверждает мужчина, начали оскорблять его и задавать провокационные вопросы, после чего он ударил по зеркалу и уехал.

По данным источника, конфликт произошел еще в июне. Девушки написали заявление в полицию, но никакой реакции не последовало. Тогда они решили выложить видео с места ДТП в социальные сети. Мужчина признал, что был нетрезв и поддался эмоциям. Он готов пойти на примирение и извиниться, но планирует написать встречное заявление — из-за публикации видео с ним без его разрешения.

Ранее сообщалось, что россиянка приняла позу «ноги сведи» на дороге ради видео, однако ее прогнал медведь.