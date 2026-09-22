Видео: пьяный пассажир Audi дважды плюнул в лицо девушке и пнул ее по ягодице

Под Екатеринбургом пассажир Audi напал на девушек из другого автомобиля на одной из трасс. Об этом сообщил Telegram-канал «АСТ-54 Black».
Пострадавшие рассказали о происшествии. По их словам, кроссовер Audi обогнал их и начал резко тормозить, из-за чего они едва избежали ДТП. Потом автомобиль догнал их снова — мужчина постучал по стеклу. Еще некоторое время он вышел из машины и попытался выхватить у одной из девушек телефон.
Затем, по словам девушек, он вылил в салон коробку сока, хлопал дверьми, дважды плюнул в лицо одной из девушек, пнул ее по ягодице и повредил палец ее подруге. После этого компания уехала.
Нарушитель также прокомментировал случившееся. По его словам, конфликт начался с того, что девушки не уступили левую полосу для обгона. По его словам, после обгона по правой полосе они показали неприличный жест. Позже, уже в пробке, девушки, как утверждает мужчина, начали оскорблять его и задавать провокационные вопросы, после чего он ударил по зеркалу и уехал.
По данным источника, конфликт произошел еще в июне. Девушки написали заявление в полицию, но никакой реакции не последовало. Тогда они решили выложить видео с места ДТП в социальные сети. Мужчина признал, что был нетрезв и поддался эмоциям. Он готов пойти на примирение и извиниться, но планирует написать встречное заявление — из-за публикации видео с ним без его разрешения.
Ранее сообщалось, что россиянка приняла позу «ноги сведи» на дороге ради видео, однако ее прогнал медведь.