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Автомобили

Москвича лишили прав на полгода из-за лишних миллиметров на госномерах

Baza: москвича лишили прав на полгода из-за лишних миллиметров на жирных номерах
Telegram-канал Baza

В Москве водителя лишили прав из-за лишних пяти миллиметров на автомобильных номерах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Сотрудник ДПС обнаружил нарушения на номерах жителя Москвы: высота букв составила 62 мм вместо положенных 58, цифр — 80 вместо 76, а толщина линий — 16 мм вместо 11. Обычно за нестандартные номера водителю грозит штраф по части 1 статьи 12.2 КоАП. Но в этом случае инспектор и суд сочли знаки заведомо подложными — это уже часть 4 той же статьи», – говорится в публикации.

По данным канала, за это нарушение предусмотрено наказание от шести месяцев до года лишения. Водитель утверждает, что сам знаки не заказывал: машина оформлена на родственника, который изготовил дубликаты в фирме, якобы имевшей на это право. Теперь автомобилист пытается вернуть права через суд.

До этого в Казани на улице Тэцевской на АЗС заметили мужчину, который сливал бензин в курьерскую сумку.

Ранее сообщалось, что в Бурятии автомобилист впал в кому после жесткого ДТП.

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