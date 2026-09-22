В Самарской области разбился автобус с людьми

В Самарской области 16 человек пострадали в ДТП с автобусом

В Самарской области автобус с людьми влетел в отбойник. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости» со ссылкой на свой источник.

«Всего в салоне находились 20 человек. ДТП произошло на трассе М-5 «Урал». Автобус следовал по маршруту Тольятти — Жигулевск», – сообщили в МВД по Самарской области.

На размещенных в сети кадрах видно, что на место прибыли спасатели, которые помогают пострадавшим: всего в аварии травмы получили 16 человек.

21 сентября сообщалось, что на Урале произошла массовая авария с участием школьного автобуса. Lada Largus выехала на полосу встречного движения и влетела в автобус. От удара автобус отбросило в ехавший сзади грузовик. По информации Telegram-канала Ural Mash, людей в автобусе не было, но из четырех человек, находившихся в Lada Largus, выжил только один пассажир.

Кроме того, в Красноярске мотоциклист разбился в аварии с пассажирским автобусом.

Ранее сообщалось, что автобус откинул мотоциклиста на Lada, пострадал подросток.