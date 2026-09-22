В жестком ДТП в Подмосковье разворотило две легковушки

В Подмосковье в произошло массовое ДТП, в котором разворотило две легковушки

Под Коломной произошло серьезное ДТП с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

Последствия аварии попали на фотографии. На кадрах видно, что две легковушки получили серьезные повреждения. У серого автомобиля выбиты все стекла, оторвана крышка капота и раздроблен бампер. Другая легковушка завалилась на бок. Заметно, что у нее смята крышка капота, отсутствуют лобовое и боковое стекла, а также оторван кусок от передней части кузова вместе с колесом.

Судя по кадрам, опубликованным в интернете, микроавтобус съехал в кювет. На корпусе маршрутки заметна надпись «ДЕТИ».

По данным источника, в результате аварии не выжил один человек, еще двое пострадали. О других пострадавших в настоящий момент неизвестно. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

До этого в Москве на МКАД произошло массовое ДТП. Грузовик на скорости влетел в очередь на АЗС. Выяснилось, что водитель грузовика был пьян. А результате ДТП не выжили два человека.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске легковушка влетела под грузовик, стоящий на АЗС.