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Автомобили

Крупный хищник выбежал на дорогу в российском регионе и попал на камеру

Mash: тигр выбежал на дорогу возле села в Приморье и попал на видео
Telegram-канал Amur Mash

В Приморском крае тигр вышел на дорогу к людям. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Полосатого заметили жители Гончаровки по пути домой. Хищник ненадолго показался перед машиной, но задерживаться перед зрителями не стал — с ловкостью ниндзя скрылся в лесу», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как животное стоит за пределами дороги и смотрит на автомобиль, который не пугает хищника. Далее заметно, как тигр медленно уходит в лес и скрывается в зарослях.

До этого в Московской области лось спровоцировал две серьезные аварии на трассе. Водитель снял на камеру первые секунды после ДТП. На записи видно, что автомобиль получил повреждения, при этом в момент толкновения у животного вырвало рог, который остался в салоне. По словам автора видео, стекла попали ему в глаза. Второй автомобиль наехал на тело лося, лежавшее на дороге, и перевернулся.

Ранее появилось видео момента жесткого двойного ДТП с лосем в Подмосковье.

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