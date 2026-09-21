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Автомобили

Стало известно, в каком состоянии был водитель грузовика, устроившего массовое ДТП на МКАД

В Москве выяснили состояние водителя грузовика, устроившего ДТП на МКАД
Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В Москвы выяснили, что водитель грузовика, устроившего массовое ДТП в очереди на АЗС на МКАД, был пьян. Об этом сообщили РИА Новости.

По данным источника, в настоящий момент водитель грузовика задержан. Также сообщается, что в аварии погибли два человека.

Накануне появилось видео момента ДТП. На кадрах видно, что грузовик на большой скорости влетает в машины, стоящие в очереди на АЗС. Автомобиль, находившийся впереди грузовика, от удара вылетел на другую полосу. Однако грузовик не остановился и протаранил еще несколько машин. В результате ДТП один из легковых автомобилей практически полностью смяло, а колесо вжало внутрь салона. По данным источника, аварии произошла на внешней стороне 103-м километра МКАД (в районе съезда 103). На место аварии прибыл экипаж скорой помощи. Были госпитализированы два человека: один с травмами средней степени тяжести, другой — в критическом состоянии.

Ранее появилось видео последствий жесткой аварии на МКАД в Москве.

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