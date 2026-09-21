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Автомобили

На видео попал мужчина, который сливал бензин в курьерскую сумку на АЗС в Казани

В Казани на видео попал мужчина, сливающий бензин в курьерскую сумку на АЗС

В Казани на улице Тэцевской на АЗС заметили мужчину, который сливал бензин в курьерскую сумку. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП КАЗАНЬ ТАТАРСТАН НОВОСТИ».

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что мужчина стоит у колонки. Он склонился над сумкой, держа в руках заправочный пистолет и наклоняя его в сумку.

В настоящий момент неизвестный причины и последствия этого происшествия. Ведомства не комментировали этот случай.

До этого в Ярославле на АЗС вспыхнул автомобиль с канистрами, в которые водитель сливал бензин. Происшествие попало на камеру уличного наблюдения. На кадрах видно, что мужчина просовывает шланг не в горловину топливного бака, а в салон машины, на задние сидения. Через некоторое время салон автомобиля вспыхивает. Пламя стремительно распространяется внутри машины. Сначала водитель пытается толкнуть автомобиль и закрыть двери, но затем берет огнетушитель и начинает тушить возгорание. После того, устранения возгорания водитель садится в автомобиль и уезжает.

Ранее сообщалось, мушкетер на лошади заехал на АЗС в Подмосковье.

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