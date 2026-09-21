Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Автомобили

Рабочие немецких автозаводов устроили массовые протесты из-за кризиса в отрасли

Reuters: рабочие Volkswagen, BMW и Bosch вышли на массовые протесты из-за сокращений
Teresa Kroeger/Reuters

21 сентября в Германии прошли массовые акции протеста работников автопрома. Поводом стало предупреждение о падении прибыли Volkswagen, крупнейшего автопроизводителя Европы, которое высветило беспрецедентные проблемы сектора из-за высоких издержек и жесткой конкуренции с азиатскими компаниями, сообщает Reuters.

Протесты прошли у Volkswagen, BMW и поставщика запчастей Bosch. Отрасль сталкивается с болезненными сокращениями рабочих мест, возможным переносом производства и даже закрытием заводов. Только Volkswagen планирует сократить еще 50 тыс. рабочих мест в рамках крупнейшей в своей истории реструктуризации, согласованной с заинтересованными сторонами в начале месяца.

Глава совета Volkswagen Даниэла Кавалло и глава профсоюза IG Metall Кристиан Беннер призвали к усилению защиты от недобросовестной конкуренции со стороны Китая, более эффективной политике субсидирования ЕС и продолжению программы поэтапного выхода на пенсию. «Мы ожидаем, что корпоративные лидеры и управленческие команды возьмут на себя ответственность за Германию как автомобильную страну, за сотрудников и за рабочие места», — заявил Беннер работникам штаб-квартиры Volkswagen в Вольфсбурге.

В пятницу Volkswagen ухудшил прогноз по прибыли на 2026 год — теперь ожидается всего около 1%. Причины: слабый спрос в Китае, большие расходы на выплаты при увольнениях и разочаровывающие результаты Porsche. Еще одна проблема — рост спроса на электромобили, которые приносят меньше прибыли, тогда как отрасль по-прежнему сильно зависит от двигателей внутреннего сгорания. «Из-за медлительности и грубых ошибок большинство менеджеров не успели за развитием электромобилей, цифровизации и аккумуляторных технологий, и немецкий автопром отстал», — заявил Хорст Отт из профсоюза IG Metall.

В понедельник акции Volkswagen подешевели на 1%, бумаги Porsche — на 1,6%, продолжив падение пятницы. Акции Porsche SE, крупнейшего акционера Volkswagen, потеряли 3,4%.

Ранее сообщалось, что автобренд Seat прекратит свое существование к 2029 году.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!