Рабочие немецких автозаводов устроили массовые протесты из-за кризиса в отрасли

21 сентября в Германии прошли массовые акции протеста работников автопрома. Поводом стало предупреждение о падении прибыли Volkswagen, крупнейшего автопроизводителя Европы, которое высветило беспрецедентные проблемы сектора из-за высоких издержек и жесткой конкуренции с азиатскими компаниями, сообщает Reuters.

Протесты прошли у Volkswagen, BMW и поставщика запчастей Bosch. Отрасль сталкивается с болезненными сокращениями рабочих мест, возможным переносом производства и даже закрытием заводов. Только Volkswagen планирует сократить еще 50 тыс. рабочих мест в рамках крупнейшей в своей истории реструктуризации, согласованной с заинтересованными сторонами в начале месяца.

Глава совета Volkswagen Даниэла Кавалло и глава профсоюза IG Metall Кристиан Беннер призвали к усилению защиты от недобросовестной конкуренции со стороны Китая, более эффективной политике субсидирования ЕС и продолжению программы поэтапного выхода на пенсию. «Мы ожидаем, что корпоративные лидеры и управленческие команды возьмут на себя ответственность за Германию как автомобильную страну, за сотрудников и за рабочие места», — заявил Беннер работникам штаб-квартиры Volkswagen в Вольфсбурге.

В пятницу Volkswagen ухудшил прогноз по прибыли на 2026 год — теперь ожидается всего около 1%. Причины: слабый спрос в Китае, большие расходы на выплаты при увольнениях и разочаровывающие результаты Porsche. Еще одна проблема — рост спроса на электромобили, которые приносят меньше прибыли, тогда как отрасль по-прежнему сильно зависит от двигателей внутреннего сгорания. «Из-за медлительности и грубых ошибок большинство менеджеров не успели за развитием электромобилей, цифровизации и аккумуляторных технологий, и немецкий автопром отстал», — заявил Хорст Отт из профсоюза IG Metall.

В понедельник акции Volkswagen подешевели на 1%, бумаги Porsche — на 1,6%, продолжив падение пятницы. Акции Porsche SE, крупнейшего акционера Volkswagen, потеряли 3,4%.

Ранее сообщалось, что автобренд Seat прекратит свое существование к 2029 году.