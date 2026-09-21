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Автомобили

Во Владивостоке мужчина прострелил автомобиль с человеком

Во Владивостоке неизвестный выстрелил по машине из мощной пневматики
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Во Владивостоке неизвестный выстрелил из пневматического оружия по автомобилю. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Опасный инцидент произошел 18 сентября около 14:00 на перекрестке Калинина, Вилкова и 40 лет ВЛКСМ. Автомобиль двигался по Вилкова в сторону Спортивной, когда в него неожиданно прилетел снаряд», – говорится в публикации.

Владелец автомобиля рассказал, что пуля пробила тонировку и стекло. По предварительным данным, выстрел могли произвести со стороны дома № 8/2 на улице 40 лет ВЛКСМ. Личность стрелявшего пока не установлена.

Автомобилист отметил, что несколькими секундами раньше пуля могла попасть в него. По факту происшествия он обратился в полицию и надеется, что виновного найдут до того, как подобные действия приведут к чьей-либо травме.

До этого в Нижнем Новгороде водители устроили драку до серьезных травм. Очевидцы сняли произошедшее на видео. На кадрах заметно, как мужчины дерутся возле бензоколонок, при этом в момент драки нарушители ругаются. На записи также видно, что другие автомобилисты не мешают конфликту. О причинах драки и состоянии конфликтующих не сообщается.

Ранее сообщалось, что водителя раздели в момент драки на дороге, и это попало на видео.

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