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Автомобили

Рейсовый автобус с пассажирами улетел с трассы и врезался в дерево в Томской области

В Томской области автобус с пассажирами вылетел с трассы и врезался в дерево

В Шегарском районе Томской области рейсовый автобус, следовавший по маршруту Мельниково — Бушуево, попал в ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «Я из Томска».

По данным источника, автобус выбросило с дороги, а потом он врезался в дерево. Некоторые пассажиры получили ушибы и сотрясения.

По словам одного из участников аварии, причиной происшествия могло стать состояние грунтовой дороги. Сельчане неоднократно жаловались на крупные камни, режущие колеса, и глубокую колею, из-за которой автомобили периодически теряют управление. Люди утверждают, что администрация игнорирует просьбы привести единственную дорогу в нормальное состояние.

До этого в Симферополе после массового ДТП автобус врезался во вход в супермаркет. По предварительным данным, причиной ДТП могло стать резкое ухудшение самочувствия водителя. В результате аварии есть пострадавшие, им оказали медицинскую помощь на месте. Сам водитель госпитализирован.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус с детьми перевернулся в Пермском крае.

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