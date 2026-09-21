«Пугающая авария»: на Сахалине авто с людьми несколько раз перевернулось и попало на камеру

На Сахалине на камеру сняли внедорожник, который несколько раз опрокинулся в ДТП

На Сахалине внедорожник с людьми несколько раз перевернулся в момент аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Сахалин - Точка отсчета».

«Пугающая авария произошла на спуске с перевала у Взморья 20 сентября. Внедорожник на скорости потерял управление. Предположительно, лопнуло переднее колесо. Автомобиль несколько раз перевернулся и встал на отбойник. Внутри было три человека, слава богу, все живы», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что машина получила серьезные повреждения: у нее разбит и смят кузов, а детали разлетелись по дороге. На месте собрались люди, о пострадавших неизвестно.

До этого в Красноярске мотоциклист разбился в аварии с пассажирским автобусом. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как байкер на скорости врезается в поворачивающий транспорта, от удара водитель падает на дорогу.

Кроме того, на трассе Красноярск-Канск произошло массовое ДТП. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как в момент столкновения автомобили разлетаются по дороге.

Ранее стало известно, что в Новой Москве авто с людьми пробило в жестком ДТП.