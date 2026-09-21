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Автомобили

Названы минусы японского кроссовера Subaru Forester

Автоэксперт Хлебушкин раскритиковал Subaru Forester за коррозию кузова и задиры в моторе
Subaru

Автор журнала «За рулем» Илья Хлебушкин разобрал типичные неисправности Subaru Forester с кодом SK и объяснил, на что смотреть при покупке.

Кроссовер дебютировал в 2018 году, российской сборки не было — все машины на вторичном рынке родом из Японии. Переднеприводных версий не существует. Базовые моторы — атмосферники 2.0 FB20 (150 л.с.) и 2.5 FB25 (184–185 л.с.), после рестайлинга 2021 года добавился турбомотор 1.8 CB18 (177 л.с.). Все работают с вариатором Lineartronic TR580/TR690.

По наблюдениям Хлебушкина, кузов требует дополнительной защиты: лакокрасочное покрытие тонкое (около 100 мкм) и мягкое, цинка под краской нет. Без антикора ржавчина может проявиться уже через 4–6 лет. Подвеска в целом надежная, но опорные подшипники амортизаторов могут пойти в расход раньше 100 тысяч км, сайлентблоки передних рычагов — после 60–100 тысяч, шаровые опоры — после 80–100 тысяч. Задний дифференциал может зашуметь после 100–120 тысяч км, ступичные подшипники — после 80–120 тысяч.

Салон, отмечает автор, консервативный, но не выносливый: сборка местами хромает, появляются сверчки, набивка кресел проминается быстро. Электроника с возрастом становится строптивее, но на фоне «китайцев» почти беспроблемна: медиасистема иногда зависает, а у машин 2019–2024 годов аккумулятор может разряжаться при длительной стоянке.

Главная слабость двигателей, подчеркивает Хлебушкин, — масложор: официально допускается расход до 0,5 л на 1000 км. Причина — тонкие и склонные к закоксовке маслосъемные кольца. Мотор 2.5 — «золотая середина» и популярнее младшего 2.0. Средний ресурс — около 250 тысяч км. Типичные проблемы: отказ электронного термостата после 40–90 тысяч км, треск при холодном запуске после 80–130 тысяч км, разрушение катализатора после 90–140 тысяч км с риском задиров. Вариатор Lineartronic — один из самых крепких, служит до капремонта более 350 тысяч км, но требует замены масла каждые 30–40 тысяч км.

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