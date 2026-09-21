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Автомобили

«Без признаков жизни»: в Сириусе первые секунды после ДТП попали на видео

В Сириусе грузовик вылетел на тротуар и сбил человека, появились кадры
Кадр из видео/Telegram-канал «Сочи Онлайн»

В Сириусе грузовик выехал на тротуар в момент ДТП и сбил человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи Онлайн».

«В Сириусе на улице Цветочная грузовик вылетел на тротуар, где сбил прохожего. Очевидцы говорят, что мужчина лежит на тротуаре без признаков жизни», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах слышна сирена, но официальной информации о произошедшем до сих пор нет. По данным канала, водитель мог сбить человека, когда уходил от столкновения с самокатчиком.

До этого в Красноярске мотоциклист разбился в аварии с пассажирским автобусом. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как байкер на скорости врезается в поворачивающий транспорта, от удара водитель падает на дорогу.

Кроме того, на трассе Красноярск-Канск произошло массовое ДТП. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как в момент столкновения автомобили разлетаются по дороге.

Ранее сообщалось, что новосибирец на электросамокате сбил пятилетнюю девочку и сбежал.

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