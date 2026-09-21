«КамАз» упал в Волгу на переправе и почти полностью утонул

В Татарстане «КамАз» скатился в Волгу и почти утонул

В Верхнем Услоне произошло ЧП на переправе: грузовой автомобиль «КамАз» скатился в Волгу. Об этом сообщил Telegram-канал «Казань на максималках».

Инцидент попал на фотографии. На кадрах видно, что грузовик находится в воде. Над водой виднеется только боковая часть корпуса автомобиля с колесами.

По словам очевидцев, машина почти полностью ушла под воду. Официальной информации о причинах произошедшего, возможных пострадавших и обстоятельствах инцидента на данный момент не поступало.

До этого в Петропавловске-Камчатском водитель выпрыгнул из машины за секунду до падения с обрыва. По предварительным данным, водитель Toyota Harrier сдавал назад и обнаружил, что у машины отказали тормоза. Автомобиль покатился по склону, однако мужчине удалось вовремя выпрыгнуть до того, как транспортное средство рухнуло вниз. На место прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда.Они помогли медикам транспортировать пострадавшего в машину скорой помощи, стабилизировали автомобиль и отключили аккумулятор, чтобы предотвратить возгорание.

Ранее сообщалось, что женщина на Toyota Harrier разбила пять машин, снесла забор и попала на видео.