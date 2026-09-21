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Автомобили

Водитель автобуса избил школьника на остановке в Карелии

В Карелии водитель автобуса напал на школьника на остановке
Анна Хаянен/VK

В Петрозаводске полиция проводит проверку по факту нападения водителя автобуса на 11-летнего пассажира. Об этом сообщил Telegram-канал «КарелInform».

Инцидент произошел 19 сентября на остановке «Улица Еремеева». По словам пострадавшего, водитель маршрута №21 вышел из автобуса, схватил его за куртку, встряхнул и ударил по голове. Конфликт остановили очевидцы, которые вызвали сотрудников полиции.

После разговора с правоохранителями водитель извинился перед ребенком и передал ему 1,5 тыс. рублей. Однако мать школьника все равно подала заявление и теперь разыскивает свидетелей произошедшего.

Как сообщает источник, мать пострадавшего предполагает, что причиной агрессии могло стать то, школьники нередко пытаются проехать в автобусе зайцем. Возможно, водитель принял ее сына за одного из таких безбилетников. В полиции подтвердили, что по данному факту проводится проверка.

Ранее автобус с 16 пассажирами врезался во вход в супермаркет в Симферополе.

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