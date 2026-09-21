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Автомобили

Россиянам рассказали, как отличить настоящую АЗС от фальшивой

Автоэксперт Колодочкин перечислил 7 признаков поддельной АЗС
Константин Михальчевский/РИА Новости

Многие водители уверены, что заправляются на станции известной сети, но на чеке вдруг обнаруживается совсем другая организация. Эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин объяснил, как распознать подделку под бренд. По его словам, пару десятков лет назад он обращался в известную сеть АЗС с вопросом: на вывеске бренд, а на чеке — некая «Фагот-Ойл». Тогда компания ответила, что борется с самозванцами, но дело это непростое.

Самый простой способ вычислить подделку, по совету Колодочкина, — посмотреть на чек. Его обычно выдают после заправки, поэтому эксперт советует сначала купить что-то недорогое, чтобы получить чек с реквизитами. На фирменных АЗС номер станции может начинаться с префикса вроде «РН-», у двойников — с «Ф-» или отсутствовать. Также, продолжает специалист, можно сверить оператора фискальных данных: у фирменных станций часто стоит ОФД самой сети, у подделок — сторонние вроде «Эвотор» или «Атолл». Проще, по его словам, заглянуть в «уголок потребителя» и посмотреть, на чье имя выданы сертификаты на топливо.

Выявить двойника можно и по другим признакам. Часто на таких станциях, замечает он, отказываются принимать бонусные карты брендовых сетей и не начисляют баллы. Зато здесь, по наблюдениям Колодочкина, нередко проводят акции, которых нет на официальном сайте компании. Еще один признак, о котором он говорит: отказ заправить «до полного» без предоплаты.

Фирменные АЗС, подчеркивает Колодочкин, используют собственное топливо, а подделки могут закупать его у сторонних поставщиков. На фирменных станциях, резюмирует эксперт, контроль качества обычно строже: сеть сама отвечает за поставки и проверку партий.

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