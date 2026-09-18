Появились новые кадры с места жесткого массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

В центре Москвы на видео сняли обстановку на месте ДТП, в котором погиб человек

В Москве на Кутузовском проспекте разбились восемь автомобилей, кадры с места столкновения опубликовал Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости».

«В результате аварии один человек погиб, трое пострадали. Повреждения получили восемь машин. Обстоятельства происшествия устанавливаются», – говорится в публикации.

На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что на дороге разбросаны автомобильные обломки. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливают детали аварии. По данным ГИБДД, причиной массового столкновения стал выезд автомобиля на встречную полосу.

В 11:42 (мск) Дептранс сообщил, что в результате ДТП движение в сторону центра затруднено. Водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка. На размещенном в сети видео также заметно, что машины получили серьезные повреждения: их кузова и капоты разворотило. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

До этого на Страстном бульваре в Москве автомобиль с людьми разбился, влетев в грузовик.

Ранее сообщалось, что спорткар перевернулся в воздухе и влетел в здание автосалона.