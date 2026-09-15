Пенсионерка на электросамокате сбила другую пенсионерку, ей грозит тюрьма

В Липецкой области 71-летняя женщина на самокате сбила пенсионерку и может сесть

В Липецкой области 71-летняя пенсионерка на электросамокате сбила другую пенсионерку, теперь ей грозит лишение свободы. Об этом сообщает Telegram-канал «РИА Новости».

«Женщина без водительских прав ехала на высокой скорости по «встречке». Самокат был мощный – 500 Вт, он, по заключению эксперта, относится к категории мопедов», – говорится в публикации.

По данным канала, женщина на самокате не заметила стоявшего на краю дороги 65-летнего пешехода и совершила на него наезд. Потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму с переломом костей черепа. Авария произошла еще в 2024 году, сейчас материалы дела направлены в суд.

До этого в Московской области лось спровоцировал две серьезные аварии на трассе. Водитель снял на камеру первые секунды после ДТП. На записи видно, что автомобиль получил повреждения, при этом в момент толкновения у животного вырвало рог, который остался в салоне. По словам автора видео, стекла попали ему в глаза. Второй автомобиль наехал на тело лося, лежавшее на дороге, и перевернулся.

Ранее сообщалось, что женщина на Geely снесла самокатчика, и это попало на камеру.