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Автомобили

Крымский мост перекрыли для машин

На Крымском мосту заблокировали движение авто
Тихомиров/РИА Новости

На Крымском мосту временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к переправе.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – говорится в публикации.

Сообщение о перекрытии появилось в 12:02 (мск).

16 июля в Федеральной службе безопасности сообщили о предотвращении двух диверсий, целью которых был Крымский мост. По данным ведомства, за подготовкой нападений стояли украинские спецслужбы. В ходе оперативных мероприятий у подозреваемых изъяли крупные партии взрывчатых веществ производства Финляндии. Их доставляли в Россию с помощью беспилотников самолетного типа.

Для осуществления теракта злоумышленники планировали задействовать два автомобиля. В ФСБ отметили, что благодаря своевременным действиям удалось не допустить реализации преступных планов.

Ранее сообщалось, что Крымский мост временно закрыли для автотранспорта.

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