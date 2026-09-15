Jaguar Land Rover предложил странам НАТО военный внедорожник Defender

FT: Jaguar Land Rover ведет переговоры с НАТО о поставках военного внедорожника Defender

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR), принадлежащий индийской корпорации Tata Group, ведет активные переговоры с некоторыми странами НАТО о поставках обновленной версии армейского автомобиля Defender Wolf Series II. Об этом сообщила газета Financial Times.

Новую военную модель представили в сентябре. Как отмечает издание, JLR рассчитывает извлечь выгоду из европейской программы перевооружения Readiness 2030 — стратегической инициативы Евросоюза по наращиванию военного потенциала и укреплению оборонной автономии.

По словам представителя JLR Патрика Макгилликадди, новый Defender Wolf Series II вполне подходит для вооруженных сил и адаптирован «к широкому спектру ролей и требований, которые предъявляют военные организации». Новые военные контракты поддержат испытывающий трудности автомобильный сектор Великобритании и «создадут возможности» для более чем 2,2 тыс. британских поставщиков.

До этого стало известно, что «Нижегородское Авиационное Общество» выпустило бронеавтoмобиль «Рeкрут».

Ранее матка для дронов от Renault в помощь ВСУ была представлена в Париже.