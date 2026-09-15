Молодожены перекрыли проезд в Красноярске, чтобы сыграть в нарды

В Красноярске жених и невеста решили сыграть в нарды на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Перекрытое движение никого не смутило, другим машинам пришлось тихо ждать, пока игра скучающих приглашенных закончится. ГАИ проведет проверку», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как молодожены играют в нарды на капоте белого автомобиля, при этом в результате таких действий на дороге образовался автомобильный затор.

До этого в поселке Каменск Кабанского района Бурятии на мужчину в автомобиле напал незнакомец, забрал у него деньги и уехал. Как выяснилось позже, нападавшим оказался неработающий местный житель, ранее не судимый. Вскоре после случившегося он вместе со своей матерью пришел к родителям пострадавшего и добровольно вернул все похищенное. Семьи обоих участников конфликта оказались давно знакомы. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ, фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее на видео попала гигантская пробка из-за перекрытий дорог в Москве.