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Автомобили

На Сахалине подростки ночью угнали машину родителей и попали в больницу

На Сахалине трое подростков на автомобиле родителей пострадали в ДТП
Госавтоинспекция Сахалинской области

В Сахалинской области трое подростков отправились кататься на машине родителей, пока те спали, и попали в больницу, сообщает в Telegram-канале региональная Госавтоинспекция.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 15 сентября в городе Оха, где 13-летний мальчик забрал ключи от родительской Toyota Mark II. Вместе с ним были пассажиры 14 и 15 лет. У дома № 39 по улице 50 лет Октября водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в столб.

«Эта авария — еще одно напоминание родителям: ключи от автомобиля не должны быть доступны ребенку», — отметили в Госавтоинспекции.

В областном минздраве заявили ТАСС, что один из подростков находится в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней степени тяжести.

В августе в Ирландии подростки угнали BMW и выехали на встречку ради видео в соцсетях. Компания столкнулась с Hyundai, в котором ехала семья из четырех человек. В результате все пятеро подростков не выжили, а ехавшие в Hyundai получили травмы.

Как позже выяснили СМИ, подростки были членами Lucky dip — группировки, которая угоняла автомобили, чтобы снимать вирусные видео для соцсетей.

Ранее российский подросток пытался угнать машину как в кино и после неудачи потоптал ее капот.

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