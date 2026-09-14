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Автомобили

«Он в крови»: бетономешалка снесла минивэн под Новосибирском

Под Новосибирском на видео попало, как бетономешалка протащила минивэн

На трассе Р-256 недалеко от поворота на Искитим произошло ДТП с участием бетономешалки и минивэна Toyota Corolla Spacio. Об этом сообщил Telegram-канал «АСТ-54 Black».

«Живой, живой. Он в крови, но живой. Посмотри, двигается», — рассказала в видео очевидица.

Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор автомобилиста, проезжавшего рядом. На кадрах видно, что минивэн двигается прямо по дороге, но в какой-то момент поворачивает налево в сторону деревни Бурмистрово прямо перед бетономешалкой Hongvan. Бетономешалка врезается в автомобиль и несколько метров протаскивает его по дороге.

Также заметно, что минивэн получил серьезные повреждения. У него оказалась смята крышка капота и разбито лобовое стекло. Также видно, что внутри находится водитель. Он лежит на передних сидениях. По словам очевидцев, водитель выжил.

Точно о состоянии водителя минивэна в настоящий момент ничего не известно. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее на видео попало, как человека выбросило из машины в жестком ДТП.

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