На МКАД столкнулись семь автомобилей, среди пострадавших ребенок

РЕН ТВ: в ДТП с семью машинами на МКАД пострадали три человека

На МКАД произошла массовая авария, в которой столкнулись семь автомобилей, передает РЕН ТВ.

По словам источника, в ДТП в районе Варшавского шоссе пострадали, предварительно, три человека. Среди них есть ребенок.

Столичный дептранс подтвердил в Telegram-канале, что на внешней стороне 33-го км автомагистрали столкнулись несколько машин. Движение в районе места аварии ограничено. Транспорт движется по двум из шести полос.

До этого движение на МКАД было затруднено из-за загоревшейся грузовой «Газели». Очевидцы рассказали, что машина находилась между 108-м и 107-м км автодороги.

Автомобиль почти полностью выгорел. Пробка растянулась на 2,2 км — из-за ДТП оказалась занята одна из шести полос. Водителей попросили выбирать пути объезда. В 22:31 движение транспорта было возобновлено.

Ранее появилось видео ДТП с перевернувшимся такси на западе Москвы.