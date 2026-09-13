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Автомобили

Ford зарегистрировал в РФ товарный знак Mustang

Ford зарегистрировал в России товарный знак Mustang и логотип с лошадью
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Американский автопроизводитель Ford Motor Company зарегистрировал в РФ товарный знак Mustang и логотип с лошадью мустанг. Это выяснил корреспондент ТАСС.

Заявки поступили из США от компании «Форд мотор компани». Оба товарных знака регистрируются по одному классу (№ 12) Международной классификации товаров и услуг — автомобили и их составляющие.

Напомним, в 2022 году Ford приостановил деятельность в России.

До этого стало известно, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai, приостановивший работу в России в 2022 году, зарегистрировал в Роспатенте 11 товарных знаков.

Ранее Kia зарегистрировала в России девять новых товарных знаков.

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