Оголодавший хищник попал на камеру в российском регионе

Mash: оголодавший медведь вышел к людям и попал на камеру

На дороге под Комсомольском-на-Амуре водители заметили медведя. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Оголодавшего хищника заметили на повороте к селу Пивань — зверь увлеченно рылся в мусоре и на людей внимания не обращал. До Комсомольска оттуда всего около 15 км», – говорится в публикации.

Автомобилист сняли на камеру животное. На кадрах видно, что хищник находится возле проезжей части и пытается найти еду. На записи также заметно, что шум дороги не пугается медведя.

До этого в Приморском крае змея уехала на машине из Владивостока в Уссурийск. Автомобилисты запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как животное находится на капоте машины, которая едет по трассе.

Кроме того, редкая змея пробралась в автомобиль астраханца и попала на камеру. Попытка извлечь животное из салона автомобиля с первого раза не увенчалась успехом — рептилия укрылась под обшивкой потолка. К операции привлекли нескольких специалистов. В итоге демонтаж почти половины интерьера и поиски змеи заняли двое суток.

Ранее автомобиль после жесткого кульбита попал на видео в Бурятии.