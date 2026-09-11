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Автомобили

Молния привела в негодность Haval F7 в Башкирии

Mash: Haval F7 в Башкирии перестал заводиться после удара молнии
Haval

В Башкирии молния ударила в автомобиль Haval F7, припаркованный под деревом Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Эвакуаторщики рассказали Mash Batash, что хозяин «китайца» спрятал его от града под дубом. Но молния прошила дерево и заодно ударила в напичканную электроникой тачку — теперь та не подаёт признаков жизни», — отмечается в публикации.

Инцидент произошел в Туймазинском районе Башкирии. Сломавшийся после удара молнии автомобиль местные ремонтники починить не смогли, после этого машину пришлось доставить в Уфу. На опубликованном видео в районе левой задней двери белого кроссовера видно повреждение, похожее на электрометку: сквозное отверстие с почерневшей краской вокруг него.

До этого сообщалось, что в мужчину ударила молния, когда он держал зонт во время грозы.

Ранее девушка-пилот рассказала, как спасла самолет во время грозы над Уфой.

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