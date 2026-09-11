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Автомобили

Толпа водителей голыми руками подняла машину с девушкой и попала на видео

В Санкт-Петербурге водители руками подняли опрокинутый Smart и попали на видео

В Санкт-Петербурге автомобиль Smart с девушкой за рулем опрокинулся при ДТП, его поставили на колеса другие водители. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП СПб».

«Малолитражка и кроссовер Chery задели друг друга. После несильного удара компактный автомобиль подскочил и опрокинулся на бок. На помощь сразу пришли другие участники движения и вместе подняли машину», — отмечается в публикации.

На кадрах с места происшествия видно, что от удара компактный автомобиль белого цвета упал на левый бок и оказался в левой полосе. К машине быстро подошли не менее пяти мужчин и поставили Smart на колеса. По предварительной информации, девушка-водитель Smart не получила тяжелых травм.

До этого сообщалось, что водителя раздели в момент драки на дороге, и это попало на видео.

Ранее сообщалось, что в Уфе 17-летний водитель без прав совершил кульбит на авто и попал на видео.

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