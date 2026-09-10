В Екатеринбурге таксист уехал, пока 72-летняя пассажирка с тростью садилась в салон

В Екатеринбурге таксист отказался везти пожилую женщину с тростью и уехал в тот момент, когда она пыталась сесть в машину. Об этом сообщил Telegram-канал E1.ru.

По словам пенсионерки, она могла упасть в этот момент, но удержалась. Также она сообщила, что водители такси регулярно отказываются ее возить. Причина в том, что из-за проблем со здоровьем она может сидеть только на переднем сиденье.

Такая просьба нравится не всем шоферам: некоторые начинают спорить и скандалить, а другие и вовсе не дожидаются, пока женщина сядет в салон, и уезжают.

Также женщина рассказала, что у нее серьезно повредилось колено и позвоночник после аварии. Пенсионерка регулярно занимается дома и ездит в бассейн в качестве реабилитации.

До этого в Москве таксист-мигрант отказался везти ветерана СВО. По данным источника, когда водитель увидел, что перед ним ветеран без руки и ноги, он ударил по газам, резко развернулся и уехал.

Ранее в Красноярске таксист отказал в поездке ветерану СВО на костылях.