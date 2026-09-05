Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Обострение отношений России и ФРГПроблемы с бензином в РоссииВЭФ-2026
Автомобили

Последние секунды перед жестким ДТП с Ferrari Superfast попали на видео

В Москве на видео попало, как Ferrari Superfast разбилась вдребезги

В Москве Ferrari Superfast разбилась в серьезной аварии. Кадры опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Ущерб городу будет компенсирован в соответствии с законодательством», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как элитная иномарка теряет управление, выезжает на встречную полосу и врезается в припаркованную машину, от удара ее отбрасывает в сторону.

Об аварии стало известно днем 5 сентября. На размещенной в сети записи видно, что элитная иномарка получила повреждения: у транспорта смят и разбит кузов, капот и бампер, вывернуто колесо. На место прибыли спасатели и правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства столкновения. В результате аварии никто не пострадал.

Ранее на видео попал момент жесткого ДТП иномарки с такси в Новой Москве.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!