Последние секунды перед жестким ДТП с Ferrari Superfast попали на видео

В Москве на видео попало, как Ferrari Superfast разбилась вдребезги

В Москве Ferrari Superfast разбилась в серьезной аварии. Кадры опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Ущерб городу будет компенсирован в соответствии с законодательством», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как элитная иномарка теряет управление, выезжает на встречную полосу и врезается в припаркованную машину, от удара ее отбрасывает в сторону.

Об аварии стало известно днем 5 сентября. На размещенной в сети записи видно, что элитная иномарка получила повреждения: у транспорта смят и разбит кузов, капот и бампер, вывернуто колесо. На место прибыли спасатели и правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства столкновения. В результате аварии никто не пострадал.

Ранее на видео попал момент жесткого ДТП иномарки с такси в Новой Москве.