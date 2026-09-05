Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Обострение отношений России и ФРГПроблемы с бензином в России
Автомобили

Путин напомнил о героях Москвы, сокрушивших армии Европы и нацистские полчища

Путин вспомнил об исторических защитниках Москвы в День рождения столицы
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении по случаю Дня города напомнил, кто защищал Москву, формируя образ сплоченной и стойкой столицы России. Его слова опубликованы на сайте Кремля.

«Мы помним и подвиг героев 1812 года, сокрушивших нашествие армий всей Европы», — сказал глава государства.

Он добавил, что в 1941 году на подступах к Москве по нацистским полчищам был нанесен сокрушительный удар. В то время настоящий подвиг совершили не только военные, но и сотрудники столичных предприятий, научных центров и конструкторских бюро, больниц и госпиталей, которые обеспечивали фронт оружием и техников, а также выхаживали бойцов и командиров, заявил Путин.

Президент подчеркнул, что сегодня Москв вместе со всей страной, как и 85 лет назад, мобилизовала свои силы для общего правого дела — борьбы с неонацизмом.

В этом году Москве исполнилось 879 лет. Жителей и гостей столицы поздравил мэр Сергей Собянин.

Ранее в этот день Путин и Собянин открыли движение по Рублево-Архангельской линии метро.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!