Путин вспомнил об исторических защитниках Москвы в День рождения столицы

Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении по случаю Дня города напомнил, кто защищал Москву, формируя образ сплоченной и стойкой столицы России. Его слова опубликованы на сайте Кремля.

«Мы помним и подвиг героев 1812 года, сокрушивших нашествие армий всей Европы», — сказал глава государства.

Он добавил, что в 1941 году на подступах к Москве по нацистским полчищам был нанесен сокрушительный удар. В то время настоящий подвиг совершили не только военные, но и сотрудники столичных предприятий, научных центров и конструкторских бюро, больниц и госпиталей, которые обеспечивали фронт оружием и техников, а также выхаживали бойцов и командиров, заявил Путин.

Президент подчеркнул, что сегодня Москв вместе со всей страной, как и 85 лет назад, мобилизовала свои силы для общего правого дела — борьбы с неонацизмом.

В этом году Москве исполнилось 879 лет. Жителей и гостей столицы поздравил мэр Сергей Собянин.

Ранее в этот день Путин и Собянин открыли движение по Рублево-Архангельской линии метро.