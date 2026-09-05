Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Обострение отношений России и ФРГПроблемы с бензином в России
Автомобили

Ferrari Superfast разбился в жестком ДТП в центре Москвы, появились первые кадры

112: Ferrari Superfast столкнулась с Volkswagen в центре Москвы
Telegram-канал «112»

В Москве произошла серьезная авария с участием Ferrari и Volkswagen. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Ferrari Superfast столкнулась с Volkswagen в центре Москвы, затем спорткар отлетел в забор», – говорится в публикации.

По данным канала, авария произошла днем на Большой Пироговской. В результате ДТП никто не пострадал. На размещенных в сети кадрах видно, что элитная иномарка получила повреждения: у транспорта смяты и разбиты кузов, капот и бампер, вывернуто колесо. На место прибыли спасатели и правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства столкновения.

До этого в Карелии легковая машина врезалась в грузовик. На место прибыли спасатели, которые ликвидировали последствия столкновения и помогали пострадавшим. В результате произошедшего травмы получили три человека, прибывшие медики доставили их в больницу. На фото с места столкновения видно, что машина серьезно разбита.

Кроме того, на юге Москвы поливальная машина столкнулась с пассажирском автобусом. Пострадал водитель поливальной машины, он госпитализирован.

Ранее стало известно, что в Новой Москве авто с людьми пробило в жестком ДТП.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!