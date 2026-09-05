Ferrari Superfast разбился в жестком ДТП в центре Москвы, появились первые кадры

В Москве произошла серьезная авария с участием Ferrari и Volkswagen. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Ferrari Superfast столкнулась с Volkswagen в центре Москвы, затем спорткар отлетел в забор», – говорится в публикации.

По данным канала, авария произошла днем на Большой Пироговской. В результате ДТП никто не пострадал. На размещенных в сети кадрах видно, что элитная иномарка получила повреждения: у транспорта смяты и разбиты кузов, капот и бампер, вывернуто колесо. На место прибыли спасатели и правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства столкновения.

До этого в Карелии легковая машина врезалась в грузовик. На место прибыли спасатели, которые ликвидировали последствия столкновения и помогали пострадавшим. В результате произошедшего травмы получили три человека, прибывшие медики доставили их в больницу. На фото с места столкновения видно, что машина серьезно разбита.

Кроме того, на юге Москвы поливальная машина столкнулась с пассажирском автобусом. Пострадал водитель поливальной машины, он госпитализирован.

Ранее стало известно, что в Новой Москве авто с людьми пробило в жестком ДТП.