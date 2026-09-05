«Жесткая лобовая авария»: в Карелии машину разорвало в момент ДТП

В Карелии произошло жесткое лобовое столкновение на трассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«Машины столкнулись вчера, 4 сентября в 16:28 в Кондопожском районе на 513 км трассы «Кола» рядом с поворотом на деревню Уссуна. Водитель Volkswagen Talagon вышел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Он выехал на «встречку», где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате произошедшего иномарки получили серьезные повреждения, а их детали разлетелись по проезжей части. По данным канала, водитель Mercedes получил травмы: прибывшие медики госпитализировали пострадавшего. В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают вс детали.

До этого в Карелии легковая машина врезалась в грузовик. На место прибыли спасатели, которые ликвидировали последствия столкновения и помогали пострадавшим. В результате произошедшего травмы получили три человека, прибывшие медики доставили их в больницу. На фото с места столкновения видно, что машина серьезно разбита.

Ранее сообщалось, что машина с людьми вылетела в ограждение в массовом ДТП, и это попало на видео.