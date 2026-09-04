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Автомобили

На юге Москвы произошло ДТП с пассажирским автобусом

В Москве появились первые кадры с места жесткого ДТП машины и автобуса с людьми
Telegram-канал«Агентство «Москва»»

На юге Москвы поливальная машина столкнулась с пассажирском автобусом. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«В районе Братеевского моста столкнулись поливальная машина и автобус №770 коммерческого перевозчика. Пострадал водитель поливальной машины, он госпитализирован. Мосгортранс проведет в отношении перевозчика служебную проверку», – говорится в публикации.

На кадрах видно, что у автобуса полностью разбито лобовое стекло, на месте аварии собрались люди, прибыли правоохранители, которые в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого в Карелии легковая машина врезалась в грузовик. На место прибыли спасатели, которые ликвидировали последствия столкновения и помогали пострадавшим. В результате произошедшего травмы получили три человека, прибывшие медики доставили их в больницу. На фото с места столкновения видно, что машина серьезно разбита.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти мусоровоз раздавил такси с человеком, появились первые кадры.

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