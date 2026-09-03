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Автомобили

Байкер влетел в легковушку с людьми в Москве, проезд перекрыли

В Москве мотоцикл врезался в легковушку, ДТП затруднило движение
Александр Вильф/РИА Новости

В Москве в районе Марьино мотоцикл влетел в легковую машину и выехал на остановку. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«ДТП произошло на Новомарьинской улице. Столкнулись мотоцикл Honda и Mazda CX-5 — после удара мотоциклист выехал на остановку», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате произошедшего пострадали люди. Водитель легкового автомобиля оказался зажат в машине, на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и медики. В сторону Лугового проезда были перекрыты две полосы, движение затруднено.

До этого в Чебоксарах на Ядринском шоссе произошла серьезная авария с участием мотоциклиста. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как байкер на скорости врезается в поворачивающую иномарку, от удара он подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть. В результате произошедшего мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, внешних признаков опьянения у 41-летнего водителя иномарки нет.

Ранее сообщалось, что последние секунды жизни байкера попали на камеру.

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