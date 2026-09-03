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Автомобили

В Ингушетии усилят контроль за свадебными кортежами

Власти Ингушетии разработают меры по регулированию свадебных кортежей
Госавтоинспекция Тюменской области

В Ингушетии будут подготовлены предложения по регулированию свадебных кортежей. Об этом сообщается на официальном сайте республики.

Проблема свадебных кортежей и нарушения правил дорожного движения обсуждалась в ходе встречи главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова с Советом старейшин. Отмечалось, что участники кортежей не подчиняются требованиям сотрудников Госавтоинспекции, используют автомобили с затемненными стеклами, превышают скорость и создают угрозу другим участникам дорожного движения.

Калиматов отметил, что вопросы безопасности должны решаться не только за счет усиления работы правоохранительных органов, но в первую очередь с помощью внутренней дисциплины и уважения к закону. Глава республики подчеркнул, что закон необходимо соблюдать всем и каждый должен понимать свою ответственность.

В ближайшее время будут разработаны конкретные меры по регулированию свадебных кортежей, в том числе по ограничению количества автомобилей и обеспечению контроля за соблюдением правил движения. При этом Каламанов указал, что все решения должны носить исключительно правовой характер.

Ранее были названы самые опасные регионы РФ для автомобилистов.

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