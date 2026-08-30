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Автомобили

Крупная авария с участием двух фур произошла в Приморском крае

Китайскую фуру разорвало при ДТП с грузовиком в Приморье
Telegram-канал «Amur Mash»

В Приморье в районе села Черниговка произошло серьезное ДТП с участием двух большегрузов, один из которых имел китайские госсзнаки сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Тяжеловесы не смогли разъехаться под Черниговкой: у авто на иностранных номерах разорвало контейнерный отсек, часть груза высыпалась наружу», — сообщает канал.

Вторая машина с российскими регистрационными знаками снесла рекламный щит и улетела в кювет. Информации о пострадавших на данный момент нет.

До этого в Санкт-Петербурге в районе Славянка взорвался автомобиль Geely. По предварительным данным, внутри автомобиля находился подполковник с супругой. В результате взрыва им оторвало ноги. Как писал Telegram-канал SHOT, в результате произошедшего 53-летний военный получил травмы, несовместимые с жизнью. От удара у Geely выбило заднее стекло, оторвало капот и задний бампер, серьезно деформирован кузов.

Ранее сообщалось, что несколько автомобилей разорвало в клочья в результате ДТП в Приморье.

 
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