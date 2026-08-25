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Автомобили

В июле россияне купили рекордное число подержанных электромобилей

«Автостат»: россияне в июле купили рекордное число электромобилей с пробегом
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Продажи подержанных электромобилей в России в июле 2026 года составили 3 646 единиц, это в 2,9 раза больше, чем год назад. Об этом сообщает агентство «Автостат».

«Эксперты агентства отмечают, что вторичный рынок автомобилей на электротяге впервые перешагнул рубеж в 3 тысячи экземпляров. И это абсолютный рекорд за все время наблюдения», — говорится в сообщении.

Был продан 1281 автомобиль Nissan, 430 машин Zeekr, а также 337 авто Tesla. В июле эти марки заняли 56% рынка.

Как рассказал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков, за семь месяцев объем вторичного рынка электрокаров достиг 11,4 тысячи штук, что на 67% больше, чем годом ранее. До июня среднемесячный объем продаж держался на уровне 1,3 тысячи автомобилей. Резкий рост начался в июне — сразу после того, как на заправках возникли проблемы с топливом. Предыдущий пик был зафиксирован в октябре прошлого года — тогда продали 2191 электромобиль.

Ранее в России выросли продажи отечественных зарядок для электромобилей.

 
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