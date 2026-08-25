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Принимала антидепрессанты: минчанка укусила таксиста, чтобы угнать электрокар

Жительница Минска укусила водителя, пытаясь угнать автомобиль-такси
BYD

Водитель такси в Минске припарковал рабочий электрокар BYD для зарядки аккумулятора. В этот момент к нему подошла женщина, которая, оттолкнув мужчину, самовольно проникла в салон машины. Таксист предпринял попытку помешать ей, однако злоумышленница укусила таксиста в область предплечья. Об этом сообщает «Агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Первомайского района Минска.

Оказавшись в машине, женщина начала движение задним ходом, протащив потерпевшего несколько метров. Управляя чужим транспортным средством, автомобилистка не справилась с управлением и совершила столкновение с двумя припаркованными автомобилями — Geely Okavango и Chevrolet Cruze.

Только после этого таксисту удалось извлечь ключи из замка зажигания и заблокировать электромобиль. Нападавшая, в свою очередь, попыталась скрыться, однако была задержана прибывшими на место сотрудниками милиции.

В ходе судебного заседания подсудимая пояснила, что не помнит обстоятельств происшествия, поскольку незадолго до случившегося принимала медикаментозные препараты (антидепрессанты) совместно с алкоголем. Тем не менее она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

В качестве добровольной компенсации морального вреда потерпевшему она выплатила 15 тыс. белорусских рублей (420 тыс. российских рублей). Суд, оценив представленные доказательства, признал женщину виновной и назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

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