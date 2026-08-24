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Автомобили

В Саратовской области перевернулся микроавтобус с пассажирами, есть пострадавшие

В Саратовской области перевернулся микроавтобус после столкновения с «Газелью»
Telegram-канал «СарИнформ. Главное», фото Дианы Акимовой

В Энгельсском районе Саратовской области произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса и грузовой «Газели». Об этом сообщил Telegram-канал «СарИнформ. Главное».

По предварительным данным, в маршрутку врезался автомобиль, перевозивший арбузы, после чего микроавтобус опрокинулся на бок. В результате аварии пострадали как минимум пять человек, среди них — дети.

Информация о степени тяжести полученных травм уточняется. На месте работают экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого в городе Находка произошло серьезное ДТП с участием грузового автомобиля военного назначения и легковой машины. От удара легковушка получила серьезные повреждения, фактически превратившись в груду металла. В результате аварии есть пострадавшие. Их точное количество и степень тяжести полученных травм в настоящий момент уточняются. На месте происшествия работают оперативные службы, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что несколько автомобилей разорвало в клочья в результате ДТП в Приморье.

 
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